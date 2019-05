Ticket-Chaos vor Frauen-WM 2019: Fans können Plätze nicht frei wählen - FIFA entschuldigt sich

Gut zwei Wochen vor Anpfiff der Frauenfußball-WM in Frankreich sieht sich die FIFA mit Unmut von Fans konfrontiert. Karteninhaber aus den USA hatten moniert, dass für mehrere zusammen bestellte Tickets nun plötzlich Sitze in verschiedenen Reihen und sogar Blöcken zugewiesen wurden. Familien könnten so die Spiele nicht gemeinsam verfolgen.