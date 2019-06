Auf wen trifft Deutschland? Die Partie Schweden gegen Kanada am Montag (21 Uhr) in Paris wird den Viertelfinal-Gegner der DFB-Auswahl ermitteln. Die deutschen Fußball-Damen haben bereits am Samstag die Hürde Achtelfinale gegen Nigeria souverän mit 3:0 gemeistert.

In ihren letzten Gruppenspielen ging es sowohl für Kanada, als auch für Schweden um den Gruppensieg. Schon vor dem letzten Gruppenspiel waren beide Teams allerdings sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Kanada verlor das Duell um den Gruppensieg gegen die Niederländerinnen mit 1:2. Schweden traf am Abend im Spitzenspiel der Gruppe F auf die USA und blieb trotz einer 0:2-Niederlage auf Rang eins. Die Schwedinnen gehen daher als Favoritinnen in diese Partie.

,,Wir wissen, dass Nigeria ein starkes Team ist, das haben sie in der Gruppenphase bewiesen. Sie haben einen schweren Einstieg ins Turnier gehabt, mit der 3:0-Niederlage gegen Norwegen, aber speziell im letzten Spiel gegen Frankreich doch gezeigt, wozu sie in der Lage sind", so Kanadas Torhüterin Stephanie Labbe. Bei den Schwedinnen, die am Sonntagmittag bei sengender Hitze ihr letztes Training absolvierten, wird Mittelfeldspielerin Kosovare Asalli zurückerwartet. Nationaltrainer Peter Gerhardsson auf alle 23 nominierten Spielerinnen zurückgreifen. ,,Es wird voller Einsatz von Anfang an sein. Wir sind jetzt, wo wir sein wollen: Im Achtelfinale. Jetzt heißt es, alles zu geben", lautet Gerhardssons Prognose für die Partie im Pariser Prinzenparkstadion.

Wie sehe ich das Spiel Schweden gegen Kanada bei der Frauen-WM live im TV?

Das Erste zeigt das Achtelfinale der Frauen-WM mit Schweden gegen Kanada am Montag ab 21 Uhr live. Reporterin ist Stephanie Bacyk. Moderator Claus Lufen begrüßt Expertin Nia Künzer. Der Streamingdienst DAZN zeigt Schweden gegen Kanada ebenfalls live. Reporter ist Flo Hauser. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro pro Monat.

Gibt es einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. Das Erste zeigt Schweden gegen Kanada im kostenlosen Live-Stream auf seiner Homepage sowie in der Mediathek. Und: DAZN-Neukunden können Schweden gegen Kanada bei der Frauen-WM in der Tat ebenfalls komplett kostenfrei anschauen. Neukunden erhalten einen Freimonat.

