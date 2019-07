Bernd Schröder über die WM-Leistungen der DFB-Frauen: "Jede war mit sich selbst beschäftigt"

Diese Aussage unserer Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach der 1:2-Niederlage gegen Schweden sagt eigentlich alles: „Es hat an Konsequenz, Initiative und Mut gefehlt.“ Mehr noch: Das Hin und Her um die Personalie Dzsenifer Maroszan hat letztlich der Konzentration nicht gut getan. Beim Blick in die Gesichter unserer Spielerinnen war für mich klar sichtbar: Es fehlte an Überzeugung. Jede war mit sich selbst beschäftigt. Eine Hierarchie war nicht erkennbar. So konnten die Schwedinnen an unseren Schwächen wachsen.