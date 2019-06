Kommentar zum deutschen WM-Aus: Die DFB-Frauen haben ihre Chance vertan

Am Ende ist es ganz einfach: Der Gegner habe ein Tor mehr geschossen, das müsse man akzeptieren, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg . Eine Analyse, die schon viele große Trainer nach einer Niederlage in einem bedeutenden Spiel knapp formulierten.

Natürlich kann man gegen Schweden verlieren, so bitter das ist. Aber am Ende steht auch die klare Erkenntnis: Das deutsche Team, das nach dem Viertelfinaleinzug bereits vom Finale träumte, ist in dieser Form zu weit weg von der Weltspitze und hat sogar die Olympischen Spiele verpasst.

Bereits in den Gruppenspielen konnten die DFB-Frauen nicht wirklich überzeugen. Aber wen wundert das? Nach einer Zeit unter Trainerin Steffi Jones, in der ein Konzept fehlte, eine Spielidee und am Ende ein verunsichertes Team zurückblieb, kam Stabilisator Horst Hrubesch. Dass er nicht der Mann war, der die DFB-Frauen in die Zukunft führt, war jedoch klar.