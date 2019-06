Bernd Schröder: Die DFB-Frauen hatten gegen China viel Glück - das muss jetzt besser werden

Wie ich im Vorfeld schon ausgeführt habe; es sind Lösungen gefragt, wenn unsere Spielgestalterin Dzsenifer Marozsan nicht zu ihrem Spiel finden kann – oder wie am Mittwoch ganz ausfällt. Das war gegen China eindeutig zu sehen. So hing auch unsere sicherlich torgefährlichste Spielerin, Alexandra Popp, völlig in der Luft. Eine große Problemzone ist nach wie vor unser Defensivbereich, hier verhinderten Almuth Schult und Marina Hegering Schlimmeres.