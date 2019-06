Bernd Schröder: Den DFB-Frauen fehlt es bei der WM an Mut und Überzeugung

Ich glaube, unserer Mannschaft fehlte bisher vor allem das notwendige Maß an Überzeugung, ihr eigenes Spiel durchzubringen – warum auch immer. Zumindest mangelt es nicht an ungebrochenem Optimismus in unserem Trainerstab. Am Montag geht es in Montpellier gegen Südafrika um den Gruppensieg, der notwendig ist, um vorerst den USA aus dem Wege zu gehen.