Frauen-WM für Steinhaus beendet: Verletzung stoppt deutsche Top-Schiedsrichterin

Die Frauen-WM ist für eine Deutsche vorzeitig beendet. Während die deutsche Mannschaft sich in Rennes auf ihr Viertelfinale gegen Schweden am Donnerstag vorbereitet, reist Bibiana Steinhaus vorzeitig aus Frankreich ab. Die 40-jährige Bundesliga-Schiedsrichterin, neben Riem Hussein eine von zwei deutschen Unparteiischen bei der Weltmeisterschaft, wird von einer Verletzung ausgebremst. Das bestätigte die FIFA am Mittwoch in Paris.