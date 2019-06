Frauen-WM: Deutschland gegen Nigeria - Der Achtelfinal-Gegner im Check

Endlich herrscht Klarheit: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich auf Nigeria. Die Entscheidung über den Gegner in der ersten K.o.-Runde fiel erst am späten Donnerstagabend nach dem Abschluss der Vorrunde. Bereits am Samstag (17.30 Uhr) geht es im Stade des Alpes dann gegen den 38. der Weltrangliste um den Einzug ins WM-Viertelfinale.

"Wir wissen, dass da ein Brocken auf uns zu kommt", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Afrikanische Teams sind immer schwer zu bespielen, sie haben viel Tempo und körperliche Präsenz." Bereits zuvor hatte die stellvertretende Spielführerin Svenja Huth erklärt, Nigeria sei "eine physisch sehr starke Mannschaft. Man hat gesehen, dass sich Frankreich enorm schwer getan hat. Aber wir wollen auf uns gucken, wollen den nächsten Schritt machen."

Nigeria konnte bis dato elf von 13 Afrikameisterschaften gewinnen - die Mannschaft von Thomas Dennerby ist das absolute Aushängeschild im afrikanischen Fußball. Der größte Erfolg war der Einzug in das Viertelfinale bei der WM 1999 in den USA. Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen ging es auch bis ins Viertelfinale. Doch dann besiegte Deutschland die "Super Falcons" mit 2:1. Die Bilanz insgesamt ist makellos: sieben Duelle, sieben Siege bei einer Tordifferenz von 22:2.

Frankreich mit Problemen

Bei der WM in Frankreich holte Nigeria mit einem 2:0-Sieg gegen Südkorea nur drei Punkte. Aber Achtung: Frankreich konnte gegen die Afrikanerinnen nur einen glücklichen 1:0-Sieg einfahren. Mit Asisat Oshoala vom FC Barcelona kickt die wohl beste Spielerin des Team ganz vorne in der Spitze - sie kommt in der Nationalmannschaft bereits auf elf Tore in 17 Spielen.

