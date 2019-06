DFB-Frauen in Noten: Die Einzelkritik zum Achtelfinal-Erfolg gegen Nigeria

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat das Viertelfinale der WM in Frakreich erreicht. Beim 3:0-Erfolg in Grenoble gegen Nigeria sorgten Alexandra Popp, Sara Däbritz und Lea Schüller für die Tore für das DFB-Team. Gegen die sehr körperbetonte Spielweise der Afrikanerinnen tat sich Deutschland jedoch zu Beginn schwer. Doch im weiteren Spielverlauf kam die deutsche Mannschaft immer wieder zu gefährlichen Aktionen. Die Treffer von Popp und Däbritz (20. und 27. Minute) nach dem Einsatz des Videoschiedsrichters sorgten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde Nigeria dann mutiger und drängte auf den Anschlusstreffer . Desire Oparanozie rutschte nach einer Hereingabe hauchdünn am Ball vorbei. Im weiteren Verlauf kam Nigeria jedoch nur noch selten zu zwingenden Aktionen vor dem Tor von DFB-Torhüterin Almuth Schult. Die deutsche Abwehr verteidigte die vereinzelten Angriffe der Afrikanerinnen sehr aufmerksam und hatte in Abschnitt zwei nur wenig Mühe die Führung über die Zeit zu bringen .

Schüller setzt den Schlusspunkt

Auch körperlich hielten die DFB-Frauen gegen die "Super Falcons" gut dagegen und kurz vor dem Abpfiff konnte Deutschland in Person von Lea Schüller das Ergebnis noch in die Höhe treiben (82.). Am Ende stand ein verdienter Sieg der Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg. Im Viertelfinale trifft das deutsche Team am kommenden Samstag in Rennes nun auf den Sieger aus dem Duell Kanada gegen Schweden.