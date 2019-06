Frauen-WM: Deutschland nach Videobeweis-Festival gegen Nigeria im Viertelfinale

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht bei der Weltmeisterschaft in Frankreich im Viertelfinale. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kam zum Auftakt der K.o.-Phase zu einem 3:0 (2:0) gegen Nigeria und trifft in der Runde der letzten Acht am kommenden Samstag in Rennes entweder auf Schweden oder Kanada, die sich am Montag gegenüberstehen. Alexandra Popp in ihrem 100. Länderspiel (20.), Sara Däbritz (27., Foulelfmeter) und Lea Schüller (82.) schossen die DFB-Auswahl gegen Nigeria zum ungefährdeten Sieg.