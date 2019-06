Darum haben die DFB-Frauen kein Playstation-Problem

Die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen haben wenig übrig fürs Zocken am Computer. „Wir müssen dieses Thema noch nicht mal ansprechen, weil die Spielerinnen die Playstation nur wenig bis gar nicht benutzen. Letztens wurde sie sogar im Hotel vergessen“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg der „Bild am Sonntag“. Die DFB-Auswahl macht sich am Montag auf den Weg zur Weltmeisterschaft nach Frankreich.