Trotz perfektem WM-Start der DFB-Frauen: Damit ist die Bundestrainerin noch nicht zufrieden

Die DFB-Frauen-Nationalmannschaft hat das Tor zum Achtelfinale bei der WM 2019 in Frankreich nach zwei Siegen aus zwei Gruppenspielen weit aufgestoßen. Sollte der letzte Vorrundengegner Südafrika gegen China am Donnerstagabend nicht gewinnen, würde Deutschland der knappe 1:0-Sieg gegen Spanien am Mittwoch sogar schon zum vorzeitigen Achtelfinal-Einzug genügt haben. Dennoch ist Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit ihrer Mannschaft nicht hundertprozentig zufrieden. Nach dem bereits nicht gerade hochklassigen Auftakt gegen China (1:0) gab es nun auch gegen Spanien kein Fußball-Fest. Vor allem eine Schwäche der DFB-Frauen missfiel der 51-Jährigen.

Voss-Tecklenburg kritisch: "Hatten Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind"

Voss-Tecklenburg kritisierte nach der Partie die bestenfalls durchwachsene Anfangsphase ihrer Mannschaft gegen Spanien. Deutschland ließ ihrer Meinung nach deutlich zu viele Chancen der Ibererinnen zu. "Dass es eng wird, wussten wir im Vorfeld. Wir hatten Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind", so die Bundestrainerin. "Wir waren am Anfang nicht in der Ordnung. Das darf uns nicht passieren. Jetzt ist es zweimal gut gegangen."