DFB-Torhüterin Almuth Schult: Endspiel-Ansage nach Viertelfinal-Einzug bei Frauen-WM

Bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft scheint das Selbstbewusstsein nach dem Einzug ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Frankreich stetig zu wachsen. "So kann es weitergehen", sagte Torhüterin Almuth Schult nach dem 3:0 zum Auftakt der K.o.-Phase gegen Nigeria im ZDF: "Wir wollen das Finale spielen. Das ist unser Ziel." Der Traum vom dritten Titel nach 2003 und 2007 lebt - auch wenn der Sieg gegen die überforderten Afrikanerinnen zwar souverän, insgesamt aber auch ein wenig schmuckvoll war. Ohne Spielmacherin Dzsenifer Marozsan , die nach ihrem im Auftaktspiel gegen China erlittenen Zehenbrauch am Samstag zumindest wieder auf der Bank saß, fehlte erneut der Glanz im deutschen Spiel.

Bundestrainer Martino Voss-Tecklenburg machte nach dem Erfolg gegen Nigeria Hoffnungen auf ein Marozsan-Comeback in der Startelf im Viertelfinale am kommenden Samstag in Rennes gegen Schweden oder Kanada. Schult ist sich in jedem Fall sicher: "Wir haben Spielerinnen, die kicken können. Das werden wir hoffentlich in den nächsten Spielen noch mehr zeigen. Es ist doch schön, wenn man sich im Turnierverlauf noch weiter steigern kann."