Nach frühem Aus bei der Frauen-WM: Deutschland verliert den Anschluss

Derzeit passiert das Gegenteil. Die Niederländerin Jackie Groenen wechselt vom 1. FFC Frankfurt zu Manchester United. Der VfL Wolfsburg und der FC Bayern gehen im Buhlen um die besten Fußballerinnen oft leer aus. Dietrich erwartet, dass die deutschen Vereine die Zeichen der Zeit erkennen: „Der Frauenfußball darf nicht mehr das dritte Rad am Wagen sein. Es muss das zweite Topprodukt neben dem Männerfußball sein.“ In England ist das längst die Devise: Die mit Verbands- und Sponsorengeld aufgepumpte Women’s Super League ist dabei, die Führungsrolle einzunehmen. Mit dem Rückenwind als Ausrichter der EM 2021.

Anfang dieser Woche bei der Managertagung der Frauen-Bundesliga in Frankfurt „wollen die Vereine gemeinsame Maßnahmen zur Zukunftsgestaltung besprechen“, wie Liga-Sprecher Dietrich erläuterte. Ralf Zwanziger (TSG Hoffenheim) und Ralf Kellermann (VfL Wolfsburg) beispielsweise gelten als kritische Geister, die die WM-Auftritte der deutschen Nationalmannschaft nicht so positiv bewertet haben wie die DFB-Funktionäre. Die Kompetenz der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zweifelt zwar niemand an, aber eine Aufarbeitung ist ratsam, weil es zu Spannungen im Trainerteam unter den Assistenten gekommen sein soll. Noch wichtiger wird es, das Mentalitätsproblem der Mannschaft anzupacken, die mit Rückschlägen, sprich Gegentoren, nicht fertig wird.

Der Sportliche Leiter Nationalmannschaften, Joti Chatzialexiou, unterstützt die Analyse. Geboten scheint eine Gesamtstrategie, um auch die Vermarktung fürs Nationalteam zu optimieren. Während der englische Verband schon 20.000 Karten für das Freundschaftsspiel gegen Deutschland am 9. November in Wembley verkauft hat, sind Tickets für das erste EM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen gegen Montenegro am 31. August in Kassel noch gar nicht erhältlich.