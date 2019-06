DFB-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor der Frauen-WM im Interview: "War nicht immer so locker"

Martina Voss-Tecklenburg verströmt Vorfreude auf die Frauen-WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli). Die Bundestrainerin hat sich eine Mischung aus Gelassenheit und Anspannung, Fröhlichkeit und Ernsthaftigkeit angeeignet. Ziel: Die 51-jährige Ex-Nationalspielerin will dem Team ein neues Gesicht geben und an alte Erfolge anknüpfen.

In einem Werbespot der Nationalmannschaft hält Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg das Kaffeeservice, das es 1989 nach dem EM-Titel als Prämie gab. Haben Sie das noch?

Ja, das wird bei uns tagtäglich benutzt. Hermann (Ehemann Hermann Tecklenburg, Anm. d. Red.) nimmt das immer aus dem Schrank.

Dann war diese verspottete Würdigung seitens des DFB doch werthaltiger als gedacht?

Ich empfinde es so. Es war auch mein erster Titel mit der Nationalmannschaft – und das ist meine Erinnerung daran. Mein Service ist leider total unvollständig, denn ein Teil steht in Köln, ein Teil in Dortmund im Fußballmuseum und ein Teil war wohl mal in Nürnberg. Aber es ist trotzdem im Alltag im Hause Voss-Tecklenburg gut integriert. (lacht)