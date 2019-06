Frauen-WM: England zieht ins Viertelfinale ein - Kamerun tritt nach Videobeweis in den Streik

England ist bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich ins Viertelfinale eingezogen. Die Britinnen kamen gegen Kamerun zu einem ungefährdeten 3:0 (2:0) und treffen in der Runde der letzten Acht am kommenden Donnerstag in Nizza auf Norwegen, das sich gegen Australien durchgesetzt hatte. Die englischen Tore im Achtelfinale erzielten Stephanie Houghton (15.), Ellen White (45.+4) und Alex Greenwood (58.).

Für fast mehr Aufregung als das sportliche Ergebnis sorgten in Valenciennes allerdings die Kamerunerinnen, die nach dem zweiten Gegentreffer kurzzeitig in den Streik traten (hier geht es zum Bericht) und auch nach einem nicht anerkannten Tor nach der Pause wild protestierten. Grund war in beiden Fällen die Videoassistenten um Bastian Dankert, die eingriffen und gegen die Afrikanerinnen entschieden.

Die DFB-Auswahl hatte bereits am Samstagnachmittag das Viertelfinalticket gelöst. In Grenoble feierte die Mannschaft von Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg, die in der nächsten Runde am Samstag in Rennes auf Schweden oder Kanada trifft, ein 3:0 (2:0) gegen Nigeria. Die Tore erzielten Alexandra Popp in ihrem 100. Länderspiel (20.), Sara Däbritz (27., Foulelfmeter) und Lea Schüller (82.).

