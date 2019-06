Frauen-WM kompakt: Ex-Bundesliga-Spielerinnen schießen Holland ins Achtelfinale

Europameister Niederlande hat bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich das Achtelfinale erreicht. Gegen Kamerun gewannen die „Oranjeleeuwinnen“ am Samstag in Valenciennes mit 3:1 (1:1). Die Tore erzielten Vivianne Miedema (41. und 85. Minute) sowie Dominique Bloodworth (48.). Für Kamerun war Gabrielle Onguene (43.) erfolgreich.