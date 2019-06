Frauen-WM kompakt: Italien, Australien und Brasilien erreichen Achtelfinale - Kerr mit Viererpack

Auch die Achtelfinal-Teilnehmerinnen aus der Gruppe C stehen fest. Italien, Australien und Brasilien haben bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich das Achtelfinale erreicht. Allerdings wurde es am Ende noch einmal spannender, als es sich die brasilianische Frauenfußball-Nationalmannschaft um die sechsfache Weltfußballerin Marta erhofft hatte. Denn im Parallelspiel feierte Samantha Kerr mit ihren vier (!) Treffern ein regelrechtes Tor-Festival, durch das die Australierinnen in der Tabelle an Brasilien vorbeizogen.