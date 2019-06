Frauen-WM kompakt: Italien nach Sieg gegen China überraschend im Viertelfinale 

Das italienische Frauenfußball-Team hat erstmals in seiner Geschichte bei einer Weltmeisterschaft die zweite K.o.-Runde erreicht. Mit einem 2:0 (1:0) in Montpellier über China zogen die Italienerinnen am Dienstag ins Viertelfinale der WM in Frankreich ein. Valentina Giacinti (15. Minute) und Aurora Galli (49.) erzielten die Treffer.