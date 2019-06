Frauen-WM kompakt: Kanada startet mit Sieg - Japan blamiert sich

Der Start in die Frauenfußball-Weltmeisterschaft ist für Kanada geglückt. Der Weltranglisten-Fünfte hat sich im Abendspiel am Montag gegen Kamerun mit 1:0 durchgesetzt. Kadeisha Buchanan erzielte kurz vor der Halbzeit das entscheidende Tor gegen Kamerun. Damit führen die Kanadierinnen, die zum erweiterten Favoritenkreis bei der WM in Frankreich zählen, die Gruppe E mit drei Zählern an. Die weiteren Gruppengegner Neuseeland und Holland treffen erst am Mittwoch (15 Uhr) aufeinander.

Schlecht in die WM gestartet ist dagegen Japan. Der Weltmeister von 2011 blamierte sich beim 0:0 am frühen Abend gegen Argentinien. Es war das erste torlose Remis seit 40 Spielen in der Frauen-WM. Die Mitfavoritinnen wurden von dem Weltranglisten-37. durch laufintensives und körperbetontes Spiel in Schach gehalten. Die Japan-Elf von Trainerin Asako Takakura agierte zudem deutlich zu harmlos - und verschaffte den Argentinierinnen den ersten Punktgewinn bei der dritten WM-Teilnahme.

Japan muss damit früh ums Weiterkommen zittern. Gruppenkonkurrent England führt die Gruppe D nach einem 2:1-Sieg gegen Schottland am Sonntag mit drei Punkten an. Das direkte Duell steigt am 19. Juni als drittes Gruppenspiel.

Alle bisherigen Weltmeisterteams in der Galerie: Seit 1991 gibt es Weltmeisterschaften im Frauenfußball. Wir haben Euch Fotos von allen bisherigen Siegern zusammengestellt - und die besonderen Geschichten rund um die bisherigen Turniere. ©

Anzeige

Hilf uns, dem Amateurfußball zu helfen. Trage Dich auf gabfaf.de/supporter kostenlos als Supporter ein.