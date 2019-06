Frauen-WM kompakt: Spanien und China im Achtelfinale - Gastgeber Frankreich Gruppensieger 

Ein 0:0 reicht für die nächste Runde. Mit einem torlosen Remis sind auch die beiden deutschen Gruppengegner Spanien und China ins Achtelfinale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft eingezogen. Die Spanierinnen dominierten am Montag die Partie in Le Havre klar, fanden aber kein Durchkommen gegen die gut organisierte Defensive der Chinesinnen, die auf Konter lauerten. Am Ende standen 21:1 Torschüsse für Spanien zu Buche, aber ein Tor gelang nicht.

Spanien und China folgen Deutschland ins WM-Achtelfinale

Spanien belegt mit vier Punkten Rang zwei in der Gruppe B. Die punktgleichen Chinesinnen sind als einer der vier besten Gruppendritten sicher weiter, weil in den Staffeln E und F die jeweils letzten beiden Teams null Punkte haben und damit nicht mehr aufschließen können. Gruppensieger ist Deutschland, das beim 4:0 (3:0) über Südafrika auch sein drittes Gruppenspiel gewann.

Alle bisherigen Weltmeisterteams in der Galerie: Seit 1991 gibt es Weltmeisterschaften im Frauenfußball. Wir haben Euch Fotos von allen bisherigen Siegern zusammengestellt - und die besonderen Geschichten rund um die bisherigen Turniere. ©

Frankreich als Gruppen-Erster weiter Gastgeber Frankreich ist als Gruppen-Erster bei der Heim-Weltmeisterschaft in das Achtelfinale eingezogen. Nach zwei Vorrundensiegen gelang Frankreichs Fußballerinnen am Montag in Rennes ein glücklicher 1:0 (0:0)-Erfolg im letzten Gruppenspiel gegen Nigeria. Den Siegtreffer erzielte Wendie Renard in der 79. Minute per Foulelfmeter im zweiten Versuch. Der zunächst von der Innenverteidigerin an den Pfosten geschossen Strafstoß wurde wiederholt, weil Nigerias Torhüterin Chiamaka Nnadozie bei der Ausführung nicht mindestens mit einem Fuß die Torlinie berührt hatte.

Norwegen ebenfalls in nächster Runde Hinter Frankreich mit neun Punkten sicherte sich Ex-Weltmeister Norwegen mit sechs Punkten Platz zwei in der Gruppe A und zog ebenfalls in die K.o.-Runde ein. Die Skandinavierinnen besiegten Südkorea in Reims knapp mit 2:1 (1:0). Caroline Hansen (6. Minute) und Isabell Herlovsen (50.) trafen jeweils per Foulelfmeter. Für Südkorea verkürzte Min-Ji Yeo in der 78. Minute.

Der deutsche WM-Kader für Frankreich 2019: Dieses Team hat Trainerin Martina Voss-Tecklenburg für die WM Frankreich nominiert. ©

