Angst vor Manipulationen bei Frauen-WM: FIFA warnt Spielerinnen

Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Spielerinnen vor der Weltmeisterschaft in Frankreich eindringlich vor Spielmanipulationen gewarnt und Abgesandte zu allen 24 teilnehmenden Mannschaften geschickt. Nationalspielerin Lena Oberdorf erklärte der Bild: "Es ging darum, dass wir nicht auf uns selber wetten dürfen und kein Geld annehmen sollen, falls jemand kommt und will, dass du den ersten Freistoß verursachst oder dir die erste Gelbe oder Rote Karte abholst. Wir sollen das dann alles abblocken und der FIFA melden." Die 17-Jährige weiter: "Ich werde mich nie darauf einlassen."

Hintergrund der FIFA-Sorgen sind offenbar die im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen geringen Einkommen der Frauen. In teilnehmenden Nationen aus Afrika oder Südmarika verdienen die Spielerinnen dabei besonders wenig. "Der Schutz von Wettbewerben vor der Bedrohung durch Spielmanipulation ist für die FIFA von größter Bedeutung. Um sicherzustellen, dass die Integrität eines FIFA-Wettbewerbs, einschließlich der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft, in keiner Weise beeinträchtigt wird, hat und setzt die FIFA mit ihren nationalen und internationalen Integritätspartnern eine Reihe von Maßnahmen durch, um verdächtige Aktivitäten und/oder Manipulationsversuche proaktiv zu verhindern, aufzudecken und darauf zu reagieren", wird ein FIFA-Sprecher in der Bild zitiert.