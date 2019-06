Elfmeter-Krimi gegen Australien! Norwegen folgt Deutschland ins Viertelfinale der Frauen-WM

Nach Deutschland ist Norwegen als zweite Mannschaft ins Viertelfinale der Frauen-WM in Frankreich eingezogen. Die Skandinavierinnen setzten sich zum Auftakt der K.o.-Phase in Nizza allerdings erst im Elfmeterschießen gegen Australien durch und treffen in der Runde der letzten Acht am kommenden Donnerstag in Le Havre auf England oder Kamerun, die sich am Sonntag gegenüberstehen. In der regulären Spielzeit hatte Isabell Herlovsen die Norwegerinnen in Führung gebracht (31.), Elise Kellond Knight gelang kurz vor dem Ende per direkt verwandelter Ecke der Ausgleich (83.). In der Verlängerung musste Australien dann ab der 104 Minute in Unterzahl agieren. Alanna Kennedy sah nach einer Notbremse die Rota Karte.