Frauen-WM: Schweden bezwingt Thailand klar und steht vor Achtelfinal-Einzug

Klare Sache: Schweden hat in seinem zweiten Gruppenspiel bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich souverän mit 5:1 (3:0) gegen Thailand gewonnen. Thailand hat damit seine zweite deutliche Niederlage des Turniers kassiert. Im ersten Spiel unterlag das asiatische Team mit einem satten 0:13 gegen die Startruppe der USA.

Frühe Führung für Schweden

Die Schwedinnen ließen von Beginn an nichts anbrennen. Linda Sembrant (6. Minute) und Kosovare Asllani (19.) brachten die Skandinavierinnen früh mit 2:0 in Front. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Fridolina Rolfö zum vorentscheidenden 3:0 (42.).

Nach der Pause ließ sich Thailand nicht so wie gegen die USA hängen - in diesem Spiel hatte es zur Pause ebenfalls nur 0:3 gestanden. Zwar baute Schweden die Führung in der 81. Minute durch Lina Hurtig auf 4:0 aus, doch den Asiatinnen gelang in der ersten Minute der Nachspielzeit durch Kanjana Sungngoen noch der Ehrentreffer.