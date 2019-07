Frauen-WM: Geburtstagskind Alex Morgan köpft USA gegen England ins Finale

Superstar Alex Morgan hat Titelverteidiger USA an ihrem 30. Geburtstag ins Endspiel der Frauen-WM in Frankreich geköpft. Beim 2:1 (2:1) in der Vorschlussrunde gegen England sorgte die Stürmerin für den Siegtreffer (32.) und die dritte Finalteilnahme ihres Landes in Folge. Zuvor hatte Christen Press den Favoriten nach zehn Minuten erstmals in Führung gebracht, England gelang in Lyon durch Ellen White (19.) der Ausgleich.