Frauen-WM: Titelverteidiger USA mit Zittersieg gegen Spanien - Rapinoe verwandelt zwei Elfmeter

Wer bei diesem Spiel nicht rechtzeitig vor dem Fernseher saß, hat einiges verpasst. In der 7. Minute brachte die Kapitänin Megan Rapinoe die USA im Achtelfinale der Frauen-WM gegen Spanien per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später hatte Spanien allerdings die passende Antwort parat: Jenni sorgte mit einem feinen Schlenzer für den Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit sollte es bis zur 76. Minute dauern, ehe die USA den entscheidenden Treffer erzielte. Wieder war es Rapinoe, wieder war es ein Elfmeter und wieder brachte sie diesen im linken Eck unter. Der Ausführung des Strafstoßes war eine lange Überprüfung vorausgegangen, ehe der Videobeweis den Elfmeterpfiff dann doch bestätigte. Zwar rannten die Spanierinnen noch einmal an, schafften während der achtminütigen Nachspielzeit allerdings nicht den erneuten Ausgleich.

Schweden gegen Kanada: Wer wird der deutsche Viertelfinal-Gegner?

Am Montagabend wird in der zweiten Achtelfinal-Partie des Tages der deutsche Viertelfinal-Gegner ermittelt. Um 21 Uhr trifft Schweden im Parc des Princes in Paris auf Kanada. Der Sieger dieses Spiels bekommt es dann am 29. Juni (18.30 Uhr) mit den DFB-Frauen zu tun, die sich bereits am vergangenen Samstag mit 3:0 gegen Nigeria durchgesetzt hatten. Die Tore für die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg erzielten Alexandra Popp, Sara Däbritz und Lea Schüller.