Nach US-Sieg bei Frauen-WM: Top-Demokratin Pelosi lädt Rapinoe und Co. ins Kapitol ein

US-Star Rapinoe würde Einladung in das Weiße Haus ablehnen

Die Spielführerin Megan Rapinoe hatte kürzlich deutlich gemacht, dass sie kein Interesse habe, den republikanischen Präsidenten zu treffen. Auf die Frage, ob sie sich nach einem möglichen Gewinn des WM-Titels über eine Einladung Trumps ins Weiße Hause freuen würde, sagte sie: "I'm not going to the fucking White House" (deutsch: "Ich werde nicht in das beschissene Weiße Haus gehen").