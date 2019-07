US-Frauen sind Weltmeister 2019: Rapinoe und Lavelle lassen Holland keine Chance

Titelverteidigung perfekt: Die Frauen-Nationalmannschaft der USA hat sich zum vierten Mal den Weltmeistertitel gesichert. Im Finale der WM in Frankreich setzten sich die US-Girls mit 2:0 (0:0) gegen Europameister Holland durch. Megan Rapinoe (61. Minute, Foulelfmeter) und Rose Lavelle (69.) erzielten die Treffer für die Titelverteidigerinnen um Trainerin Jill Ellis. "Es ist einfach unglaublich", sagte US-Star Rapinoe, die Torschützenkönigin wurde und als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet wurde. "Wir wollten unbedingt gewinnen."

Alle bisherigen Weltmeisterteams in der Galerie:

Trump-Kritikerin Rapinoe macht USA zum Weltmeister

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der die Defensiv-Taktik der Holländerinnen voll auf ging, sorgte ausgerechnet der Videobeweis für den Anfang vom Ende der Träume auf den ersten WM-Titel des Europameisters . Stefanie van der Gragt foulte US-Torjägerin Alex Morgan bei einem missglückten Klärungsversuch im Strafraum. Die französische Schiedsrichterin Stephanie Frappart entschied zunächst auf Eckball, wurde dann allerdings vom spanischen Videoschiedsrichter Carlos del Cerro Grande überstimmt. Rapinoe, eine große Kritikerin von US-Präsident Donald Trump , verwandelte den Strafstoß. Sieben Minuten später machte Rose Lavelle mit ihrem Treffer schließlich alles klar.

FIFA-Boss Infantino will Teilnehmerfeld der Frauen-WM ab 2023 aufstocken

Die deutsche Nationalmannschaft war bereits im Viertelfinale an Schweden gescheitert. Die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg verpasste damit auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Schweden sicherte sich am Samstag immerhin den dritten Platz im Duell gegen England.