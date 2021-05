Nach Gütetermin: Gänsicke, Anger und 96 verhandeln weiter über "moderate Abfindungen"

Nun fand im Arbeitsgericht am Montag die dritte Halbzeit statt. Gänsicke und Anger haben Kündigungsschutzklage eingelegt. "Zunächst ist strittig, ob es sich bei den Klägern um Arbeitnehmer oder freie Mitarbeiter handelt", erklärt Gerichtssprecher Axel von der Straten auf SPORT BUZZER-Nachfrage. Hintergrund: Freie Mitarbeiter genießen keinen Kündigungsschutz.

Selten wird so viel gelogen wie bei Scheidungen. Am 17. Februar teilte Hannover 96 mit, dass man sich im beiderseitigen Einvernehmen von der Sportlichen Leitung im Frauenfußball getrennt habe. Lars Gänsicke und Jens Anger wurden "mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden".

Zurück in die Heimat: Abwehrtalent Noah de Waal verlässt 96 nach einem Jahr wieder

Über die Gründe für die abrupte Trennung wurde in dem Gütetermin nicht gesprochen. Nur soviel: Nach dem Vorstandswechsel in der Frauenfußball-Abteilung habe es wohl mit der Sportlichen Leitung nicht mehr gepasst. Bis vor einem Jahr war Gänsicke noch Trainer des Regionalligateams, wechselte dann in die Sportliche Leitung.

Schon im Vorfeld habe es Verhandlungen über "sehr moderate Abfindungen" gegeben, erklärt der Gerichtssprecher. Diese Verhandlungen werden nun fortgesetzt. So lange ruhe das Kündigungsschutzverfahren.

Denn neben Geld wünschen sich Gänsicke und Anger noch eine lobende Erwähnung und ein Dank im Vereinsmagazin sowie einen ordentlichen Abschied von den Fußballerinnen. Denn Trennungen sind immer auch schmerzlich.