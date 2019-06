Vor der WM in Frankreich: Der Frauenfußball boomt weltweit – nur nicht in Deutschland

Die aus Wangen im Allgäu stammende Europameisterin und Olympiasiegerin bringt vieles mit, um ihre Sportart angemessen zu vermarkten. Sie behauptete sich lange zwischen den Jungs beim TSV Ratzenried, ehe sie durch die Fördersysteme im Deutschen Fußball-Bund (DFB), vor allem über die Fußballschule des SC Freiburg, zur hoffnungsvollen Nationalspielerin reifte. Für die WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli) gilt die Nummer 18 als Schlüsselspielerin. „Fighterin“ steht unter ihrem Konterfei auf den Postern, um die sich beim Training in Pont-Péan französische Schulkinder rissen.

Leupolz spielt in dem auf Youtube mehr als zwei Millionen Mal aufgerufenen Werbespot der DFB-Frauen – der mit dem Spruch provoziert: „Wir haben keine Eier – wir, wir haben Pferdeschwänze“ – eine Hauptrolle: Die Mittelfeldspielerin des FC Bayern ist diejenige, die die Frage nach den gewonnenen Europameistertiteln mit ausgestreckten acht Fingern beantwortet. Mit rot lackierten Nägeln übrigens. „Weißt du, wie ich heiße?“, fragt am Anfang Kapitänin Alexandra Popp. „Und ich?“ Das kommt von Leupolz. Dann ertönt: „Wir spielen für eine Nation, die unsere Namen nicht kennt.“

Das erste Wort gehörte Melanie Leupolz. Als die Fußballerin nach der Ankunft der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im idyllisch gelegenen Golfhotel in der bretonischen Gemeinde Bruz zur Pressekonferenz erschien, fehlte ihre verspätete Zimmerpartnerin Sara Däbritz. Ihre Hände vergrub die 25-Jährige in den Ärmeln eines schwarzen Kapuzenpullovers. Was unweigerlich Assoziationen weckte: Würde sie plötzlich eine Hand mit acht Fingern herausziehen?

Priorität beim DFB: Die Männer

Leupolz ist attraktiv und intelligent, witzig und glaubhaft – und kann versichern, dass die weiblichen Protagonisten nicht bis tief in die Nacht an der Playstation daddeln werden. Was 2018 in Russland bei den Männern passierte, bis Manager Oliver Bierhoff den Stecker zog.

Der für alle Nationalmannschaften zuständige DFB-Direktor weilt gerade im niederländischen Venlo, wo sich das Männerteam auf die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Weißrussland und Estland vorbereitet. Das hat eben Priorität. Am Pfingstsamstag zeigt erst die ARD den WM-Start der Frauen gegen China (15 Uhr) aus Rennes, dann RTL das EM-Qualifikationsspiel der Männer aus Borissow (20.45 Uhr). Es dauert noch ein bisschen, bis die Fußballerinnen den Sommer wirklich für sich haben.

Dem Weltverband Fifa kommt das Frauenturnier sehr gelegen, um von den Machenschaften in seiner Männerwelt abzulenken. Präsident Gianni Infantino traf sich am Dienstag mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, um ein Abkommen mit der französischen Entwicklungsagentur abzuschließen; über den Frauenfußball sollen Gleichberechtigung und Bildungschancen in Afrika gefördert werden. Bis 2026 sollen weltweit 60 Millionen Frauen Fußball spielen. In der abgelaufenen Saison spielten in Deutschland 198.430 Frauen in Vereinen.

"Eine Explosion des Frauenfußballs"

Für die Frauen-WM 2023 haben sich mit Argentinien, Australien, Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Japan, Südkorea, Neuseeland und Südafrika neun Länder beworben. So viele wie nie zuvor. Die Fifa hat das Preisgeld der WM 2019 gegenüber der vorigen Auflage 2015 auf 30 Millionen Dollar verdoppelt. Und am Mittwoch verkündete Infantino auf dem Fifa-Kongress in Paris vollmundig: „Die WM wird die beste Frauenendrunde aller Zeiten. In Frankreich wird die Welt die Explosion des Frauenfußballs erleben.“