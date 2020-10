Frauenfußball: 1. FC Wolfsburg bejubelt Derbysieg gegen Fallersleben

1. FC Wolfsburg - VfB Fallersleben 3:1 (1:0). Nach Abpfiff schwebte FC-Trainer Peter Kasny noch auf Wolke sieben: "Ich bin wirklich stolz auf meine Mannschaft." Die Wolfsburgerinnen waren "griffiger im Zweikampf und hatten mehr Spielanteile." Der Sieg hätte aber durchaus noch höher ausfallen können, findet Kasny, denn "wir konnten ein gutes Chancenplus für uns herausarbeiten, waren im Abschluss aber zu fahrlässig. Doch jetzt genießen wir diesen Sieg erst einmal!" Bei den Gästen aus Fallersleben hingegen trauert man weiterhin vergebenen Torchancen hinterher. "Es ist weiter ein Problem bei uns", resümierte VfB-Coach Uwe Hahn. Doch da helfe nur "üben, üben, üben. Wir werden uns etwas einfallen lassen. Es kommen auch wieder bessere Zeiten." Der 1. FC, so Hahn, habe "verdient gewonnen. Es war ein tolles Derby, fußballerisch wirklich spannend. Es war lange ein offener Schlagabtausch, die Niederlage tut uns natürlich weh."

Eintracht Northeim II - STV Holzland 1:4 (1:2). Nach der 0:7-Klatsche gegen Wendessen Anfang Oktober (STV hatte dann spielfrei) forderte Trainerin Mandy Heidemann eine Reaktion ihrer Holzländerinnen - und die bekam sie. Jessica Volk und Martina Müller machten im ersten Durchgang in Northeim schnell alles klar, auch vom zwischenzeitlichen Anschlusstreffer ließ man sich nicht beeindrucken. "Wir haben wieder gezeigt, was wir können", so Heidemann, die "das aufgebaute Selbstvertrauen" mitnehmen und weiter steigern möchte. Heidemann: "Wir haben die Partie verdient gewonnen, doch wir werden uns auf diesem Erfolg nicht ausruhen und weiter hart arbeiten."

Tore: 0:1 (17.) Volk, 0:2 (24) Müller, 1:2 (28.) Rämer, 1:3 (49.) Jaworowski (Foulelfmeter), 1:4 (69.) Müller.