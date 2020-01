Frechheit siegt! Sarah Ischt überrascht mit Bronze bei der Judo-DM

Medaille in der Sporttasche

Lange war sie im Wettbewerb, erst spät in der Nacht zurück im Sportinternat in Hannover. Müde, aber glücklich. Zeit, die Medaille aus der Sporttasche zu holen, hatte sie bis Sonntagnachmittag noch nicht. Dass sie überhaupt Edelmetall mitbringen würde, damit hatte Ischt, die im vergangenen Dezember vom MTV Vorsfelde zum VfL zurückgekehrt war, nicht gerechnet. "Eine schöne Überraschung", sagte die 19-Jährige, die noch ein Jahr in der U21 starten wird, nun schon bei den Frauen ein Ausrufezeichen setzte. Ein dickes. Denn: "Das Feld war gut besetzt", so VfL-Abteilungsleiter Jean-Jacques Komosinski der vorm Computer mit Ischt mitfieberte.

Das starke Feld brachte der 19-Jährigen ein schweres Los. "Ich hatte gute Gegnerinnen im meinen Pool", so die Wolfsburgerin. Doch sie gewann ihn trotzdem, ließ sich weder von Emily Niehaus (Gütersloh), noch von Lisanne Sturm (Homburg) oder im Pool-Finale von Helen Schneider (Heidelberg) stoppen.

Im Halbfinale wartete Helena Grau (Backnang) auf die Wolfsburgerin. Nicht zum ersten Mal trafen die beiden aufeinander. "Unsere bisherige Bilanz ist ausgegleichen", sagte Ischt, die diesmal knapp unterlag.

"Ich bin frech draufgegangen"

Somit ging's in den Kampf um Bronze gegen Mira Ulrich. Die 27-jährige Mönchengladbacherin gehört zum Nationalteam. "Vor dem Kampf hatte ich schon Angst", gestand Ischt. Doch die legte sie auf der Matte direkt ab. "Ich bin frech draufgegangen, habe viel angegriffen", blieb die Wolfsburgerin ihrem Kampfstil treu - und Frechheit siegte. Ulrich ließ sich so aus dem Konzept bringen. "Sie hat Fehler gemacht, mir gelangen zwei Waza-aris." Bronze war perfekt! Für den VfL ist es die erste DM-Medaille seit Jahren. "Die letzte ist verdammt lang her", freute sich auch Komosinski mit und für Ischt.

Als nächstes stehen für die 19 -Jährige nun erst die norddeutsche und dann die deutsche U-21-Meisterschaft an, ehe internationale Wettkämpfe warten.