Der Neue lässt es ruhig angehen: Meyerjürgens beerbt Thiemann als Coach der SCL-Frauen

Das Gefühl, wieder mit ein paar Freiheiten ausgestattet zu sein, hat das Regionalligateam des SC Langenhagen ausgekostet. Seit etwa einem Monat stimmt es sich auf die Saison 2020/2021 ein, erst die kürzlich erteilte Erlaubnis zum Sport mit Kontakt in Gruppen von bis zu 30 Personen lässt die Frauen aber auch den Spaß haben, wie sie es vor Corona gewohnt waren. „Wir können wieder sportartspezifischer arbeiten“, sagt Sabrina Smeikal-Möller. Die Kapitänin ist froh, dass man es mit dem Abstand inzwischen lockerer sehen kann: „Ohne Blocken, ohne Abklatschen – das war doch sehr befremdlich.“

Mittlerweile ist auch klar, dass der Klub mit einem neuen Trainer in die nächste Spielzeit gehen wird. Der erfahrene Fred Meyerjürgens, zuletzt als Coach der Frauen des Verbandsligisten Polizei-SV Hannover tätig, löst Sven Thiemann ab, der das Amt zur Verfügung gestellt hat. Seine Entscheidung, beim SCL zu übernehmen, traf Meyerjürgens nach zweimaligem Probetraining, bei dem Smeikal-Möller den Eindruck gewann, dass es „mit ihm anders ist, als wir es bisher kannten. Er ist sehr ruhig, aber offen und kommt mit vielen neuen Ideen, auf die wir uns freuen“, sagt die Mannschaftsführerin.

Vier Neuzugänge für die neue Saison

Meyerjürgens kann mit einem Großteil des bisherigen Kaders planen. Nicht mehr dabei sind Anna Wübbena, Alyssa Khieosavath und Anna Dehmann. Fiene Daniel vom Oberliga-Absteiger GfL Hannover, Jean Sauerländer (SCL II) und die aus der Nähe Paderborns zugezogene Leoni Mohr sind neu im Aufgebot, das den Spielplan für die Punktrunde in der Regionalliga schon vorliegen hat. Der Auftakt ist am 20. September beim VfL Lintorf vorgesehen, erster Gegner in der SCL-Halle ist sechs Tage später der Oldenburger TB.