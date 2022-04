Tod von Kolumbien-Idol: Freddy Rincón steuerte Unfallwagen laut Untersuchungen selbst

Der an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorbene kolumbianische Ex-Fußball-Nationalkapitän Freddy Rincón hat den Unfallwagen selbst gesteuert. Dies hätten forensische und technische Untersuchungen sowie Zeugenaussagen ergeben, hieß es in einem Tweet der Staatsanwaltschaft Kolumbiens in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit). Diese Untersuchungen würden Spekulationen über mögliche andere Fahrer ausräumen. Dagegen sagte Rincóns Bruder Rafael dem Magazin Semana, der Staatsanwalt lüge. Derjenige, der gefahren sei, würde Drohungen aussprechen und Zeugen kaufen.

Der dreimalige WM-Teilnehmer Rincón, der in Bezug auf seinen Geburtsort und seine Statur in seiner Heimat als „Koloss von Buenaventura“ verehrt wurde, war am Montag vergangener Woche bei einem Unfall im Süden der Stadt Cali verletzt und in eine Klinik gebracht worden. Trotz aller Bemühungen der Ärzte starb der 55-Jährige der Klinik zufolge am Mittwoch darauf. Der Wagen, in dem Rincón saß, war mit einem Bus zusammengestoßen.