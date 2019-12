Bittere Nachricht für Eintracht Frankfurt: Frederik Rönnow und Lucas Torro fallen lange aus

Eintracht Frankfurt wird in den kommenden sechs Wochen auf Torwart Frederik Rönnow verzichten müssen. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, erlitt der Däne im Spiel beim FC Schalke 04 (0:1) am Sonntag bei einem Abschlag einen Sehneneinriss am rechten Oberschenkel. Außerdem beklagen die Hessen auch noch den Ausfall von Mittelfeldspieler Lucas Torró, der sich ebenfalls im Schalke-Spiel einen Riss des Innenbandes zugezogen hat. Der Spanier wird voraussichtlich drei bis vier Monate fehlen.