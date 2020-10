Fredi Bobic über die neue 96-Kante Falette: „Für die 2. Liga ist er fast zu gut"

Das Gehalt des europaerfahrenen Verteidigers ist zweitligakompatibel, auch die Ablöse ist erfolgsgekoppelt. 96-Coach Kenan Kocak weiß: „Er hat die Verteidigungsmentalität. Qualität ist das eine, aber er passt auch charakterlich in die Gruppe und in die Kabine.“

Gut möglich, dass Falette mal bei Bobic nachgefragt hat, wie das so ist in Hannover. Der Kontakt des früheren Topstürmers (und jetzigen Topfunktionärs) zu 96-Profiboss Martin Kind ist noch immer eng, das dürfte beim Falette-Transfer nicht geschadet haben.

„Gratulation dazu. Ein guter Fang, ein guter Typ“, findet Frankfurts Sportvorstand Bobic, der für 96 mal 14 Saisontore (2002/03) schoss, und lobt: „Simon ist ein absoluter Teamspieler, kopfballstark sowieso und unheimlich zweikampfstark. Da ist er ein richtiges Tier. Er kommt über seine Mentalität, deshalb war er auch so beliebt in unserer Truppe.“

Nur mit dem Timing passte es nicht so ganz bei Falette: Bei Ex-Eintracht-Coach Niko Kovac war er noch gesetzt, unter Adi Hütter nur Ergänzung.

"Hat immer alles rausgehauen“

„Auch wenn er nicht gespielt hat, hat er im Training immer alles rausgehauen“, lobt Bobic dennoch. „Er hat das Pech gehabt, dass wir mit Hinteregger und Ndicka zwei haben, die fußballerisch vielleicht besser sind“, erläutert Bobic.

Zuletzt war Falette für ein halbes Jahr an Fenerbahce verliehen, dem türkischen Topklub war jedoch die in der Kaufoption vereinbarte Summe zu hoch. In diesem Sommer kehrte er zurück zur Eintracht, aber schnell rückte der Abschied in den Fokus.

Lange liebäugelte er mit einem Erstligaverbleib, am Montag unterschrieb er dann doch den Dreijahresvertrag in Hannover.