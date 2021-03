Ex-Hertha-Boss Hoeneß: Bobic-Abschied aus Frankfurt "kritisch" – Lehmann: Für Berlin "sehr qualifiziert"

Es war eine der spektakulärsten Nachrichten in dieser Bundesliga-Woche: Fredi Bobic hat seine Absicht öffentlich gemacht, Eintracht Frankfurt im Sommer als Sportvorstand den Rücken kehren zu wollen. Dieter Hoeneß, der den früheren Angreifer 2003 als Manager von Hertha BSC nach Berlin gelotst hatte, hat sich im "Doppelpass" bei Sport1 am Sonntag kritisch zu der Ankündigung von Bobic geäußert. "Für die Identifikation mit einem Klub sehe ich das sehr kritisch. Von der Vereinsführung muss der Gedanke ausgehen, dass ich eine Ära prägen möchte", sagte Hoeneß. Bobic ist seit 2016 für die Hessen tätig, in seine Amtszeit fällt unter anderem der DFB-Pokalsieg 2018.

Anzeige