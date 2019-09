Frankfurt-Fans attackieren Sportvorstand Fredi Bobic wegen Plänen mit Andreas Möller

Wegen der geplanten Verpflichtung von Andreas Möller als Chef des Nachwuchs-Leistungszentrums haben die Ultras des Bundesligisten Eintracht Frankfurt heftige Kritik an Sportvorstand Fredi Bobic geübt. "Erfolg hin oder her: Mit welchem Recht maßt sich Fredi Bobic an, die Kritik an der Personalie Möller mit seinem persönlichen Schicksal zu verbinden?", heißt es in einer Mitteilung der Fanvertretung Nordwestkurve vom Sonntag. "Das klingt gleichzeitig nach Gutsherrenart eines Sonnenkönigs, aber auch wie ein beleidigtes, bockiges Kind. In jedem Fall aber zeigt sich eine seltsame Vorstellung von Demokratie in einem Fußballverein".