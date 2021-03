Fredi Bobic bestätigt Abgang bei Eintracht Frankfurt im Sommer - Wechsel zu Hertha BSC?

Das ist bitter für Eintracht Frankfurt! Wie Sportvorstand Fredi Bobic am Dienstag der Sportschau bestätigte, wird er im Sommer den Verein verlassen. Das verbreitete die Sportschau am Nachmittag via Twitter. Anzeige

Bereits am Montag hatte Sky unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, dass Bobic die SGE verlassen will. Der Erfolgsmanager soll diesen Wunsch bereits in den Gremien des Vereins hinterlegt haben. Dem TV-Sender zufolge soll es nun Verhandlungen geben, um seinen noch bis 2023 laufenden Vertrag vorzeitig aufzulösen.

Als Macher und Modernisierer hat sich Bobic in Frankfurt bewiesen. Klassenerhalt, DFB-Pokalsieg 2018, Sturm ins Europa-League-Halbfinale und immer wieder erstaunliche Transfers, die den Frankfurtern Millionen in die Kasse spülten. Kein Wunder, dass dieser Mann Begehrlichkeiten weckt - unter anderem bei Hertha BSC. Aus Berlin, wo der Big-City-Klub nach vielen Rückschlägen und der Beurlaubung von Langzeit-Manager Michael Preetz neu sortiert wird, gibt es noch keine offiziellen Statements.