Eintracht-Boss Fredi Bobic dementiert Transfer-Gerüchte um Bas Dost: "Kein Kontakt zu Brügge"

Fredi Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, hat auf die aufgekommenen Gerüchte um einen Wechsel von Angreifer Bas Dost zum belgischen Erstligisten FC Brügge reagiert. "Es gibt keinen Kontakt zu Brügge wegen Dost", so lautete die klare Aussage des 48-Jährigen. Bobic deutete seine Hoffnung auf einen Verbleib des niederländischen Stürmers an. "Das ist ein Spieler von Eintracht Frankfurt. Der trainiert hier. Der ist hier. Und ja, ich hoffe, dass er dann am Samstag gegen Mainz (im Testspiel, d. Red.) spielt, weil wir ihn da auch brauchen."