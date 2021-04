Abschied von Eintracht Frankfurt: Fredi Bobic dankt Niko Kovac und Adi Hütter - SGE erklärt Nachfolger-Suche

Nach der Einigung auf die vorzeitige Auflösung seines eigentlich bis 2023 datierten Vertrages bei Eintracht Frankfurt hat sich Sportvorstand Fredi Bobic bei den Hessen für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren bedankt. "Ich blicke auf fünf großartige Jahre bei Eintracht Frankfurt zurück. Die in dieser Zeit realisierten Erfolge erfüllen mich mit Stolz. Wir haben viel verändert und viel geschaffen. Die Eintracht-Familie ist in den fünf Jahren enorm gewachsen. Mein besonderer Dank geht an meine Vorstandskollegen und alle Mitarbeiter aus dem Sport. Herausheben möchte ich die beiden Trainer Niko Kovac und Adi Hütter", erklärte der 49-Jährige. Anzeige

Kovac hatte den Klub im Sommer 2018 in Richtung FC Bayern verlassen. Hütter zieht es zur kommenden Saison zu Borussia Mönchengladbach, wie die SGE am Dienstag bekanntgegeben hatte. Mit dem Abschied von Bobic, der den Verein auf eigenen Wunsch verlässt, verliert die Eintracht somit binnen 24 Stunden den zweiten Baumeister des derzeitigen Erfolges. Mit sieben Punkten Vorsprung auf den Tabellenfünften Borussia Dortmund liegt der Klub in der Bundesliga derzeit auf dem vierten Platz und hat die erstmalige Qualifikation für die Champions League im Visier. Bobic sieht seine Aufgabe damit offenbar erfüllt. Wobei bei seinem sich seit Wochen andeutenden Wechsel zu Hertha BSC auch private Erwägungen eine Rolle spielen dürften.

Die Frankfurter lassen den Manager nur schweren Herzens ziehen. "Fredi Bobic hat großen Anteil an einer zuletzt sportlich und wirtschaftlich erfolgreichen Eintracht-Zeit. Er hat durch viele kluge und gelungene Personalentscheidungen die Weichen für eine systematische Verbesserung des Profikaders gestellt und optimale Arbeit geleistet. Besonders anfangs hat er unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen für eine sportliche Neuorientierung gesorgt, damit auch einen wichtigen Stimmungsaufschwung im Umfeld des Traditionsvereins und bei seinen Fans ausgelöst", sagte der SGE-Aufsichtsratsvorsitzende Philip Holzer.

Der Chefkontrolleur äußerte sich auch zur Suche nach einem Bobic-Nachfolger: "Angesichts der Tatsache, dass im Laufe unserer Gespräche über den Wunsch von Fredi Bobic nach einer vorzeitigen Vertragsauflösung eine Einigung zu erwarten war, haben wir bereits im Stillen an der Nachfolge gearbeitet und den Markt sondiert. Jetzt können wir konkrete Gespräche mit potentiellen Kandidaten für die Nachfolge von Fredi Bobic führen, ohne dass wir uns bei der Entscheidungsfindung zeitlich unter Druck setzen lassen."