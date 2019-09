Eintracht-Boss Fredi Bobic: Darum hat Martin Hintereggers Suff-Video uns geholfen

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Alkohol-Video brachte wieder Bewegung in Verhandlungen mit Augsburg

"Wir brauchen nicht drum herumreden: Das hat uns geholfen, ja. Obwohl ich kein Fan von diesen Videos bin", sagte Bobic, und ergänzte: "Am Ende hat es das, was in Augsburg schon los war, beschleunigt." Denn durch die Veröffentlichung der Bilder kam wieder Bewegung in die zu dem Zeitpunkt festgefahrenen Verhandlungen mit Augsburgs Manager. "Martin hatte klar den Wunsch geäußert, zu uns zu kommen. Stefan Reuter und ich waren extrem weit auseinander. Für mich war der Transfer fast schon erledigt. Als das Video kam und Reuter den Kontakt wieder gesucht hat, haben wir eine Lösung gefunden, mit der alle das Gesicht wahren konnten", erzählte Bobic.