Fredi Bobic über einen möglichen harten Lockdown: "Würde den Fußball hart treffen"

Am Sonntag treffen sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten der Bundesländer. Dabei wird über einen sofortigen harten Lockdown in Deutschland aufgrund der Coronavirus-Pandemie diskutiert. Noch vor Weihnachten könnte das gesamte Land nahezu zum Erliegen kommen - das würde dann wohl auch die Bundesliga betreffen.

Fredi Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, hätte davor große Angst in Bezug auf den Profi-Fußball in Deutschland. "Eine abermalige Unterbrechung würde den Profi-Fußball hart treffen", sagte er in einem Interview mit der Welt am Sonntag. "Da geht es inbesondere um die wirtschaftliche Kompensation in Bezug auf den TV-Vertrag und auch um den Rahmenterminkalender, der ohnehin schon voll ist."

In der Tat ist im aktuellen Rahmenterminkalender kaum Platz, um ausgefallene Spiele aufzufangen. Bereits am Dienstag und Mittwoch wird in der Bundesliga weitergespielt, bevor am Wochenende der Jahresabschluss in der Liga auf dem Programm steht. Alles unter der Voraussetzung, dass keine Unterbrechung des Wettbewerbs beschlossen wird. Bereits am 2. Januar soll es in der Bundesliga eigentlich weitergehen.

Hohe Verluste für Profi-Klubs bei Lockdown Aufgrund der verschobenen Europameisterschaft ist auch in den Sommer hinein kaum eine Möglichkeit, die Spiele nachzuholen - sollte die Regierung tatsächlich auch die Bundesliga in einen harten Lockdown mit einschließen. Dies war zumindest im Frühjahr der Fall. Die EM 2021 beginnt am 11. Juni, der letzte Bundesliga-Spieltag ist auf den 22. Mai terminiert.