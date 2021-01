So reagiert Frankfurt-Sportvorstand Fredi Bobic auf die Gerüchte um Hertha-Wechsel

Fredi Bobic vom nächsten Gegner Eintracht Frankfurt beteiligt sich nicht an Spekulationen über die Nachfolge von Manager Michael Preetz bei Hertha BSC. "Davon weiß ich nichts", antwortete der Ex-Profi der Bild auf die Frage, ob er davon Kenntnis habe, dass sein Name auf einer angeblichen Liste von Kandidaten des Berliner Fußball-Bundesligisten weit oben stehen soll. Über das vermeintliche Hertha-Interesse an Frankfurts Sportvorstand, der in der Main-Metropole noch einen Vertrag bis Ende Juni 2023 besitzt, hatte das Boulevardblatt bereits am Mittwoch berichtet.

