Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic über den FC Barcelona, Joshua Kimmich und die WM in Katar

Seit einem halben Jahr ist Fredi Bobic (50) Geschäftsführer bei Hertha BSC . Nachdem er sich im ersten Teil des SPORT BUZZER-Interviews über seinen neue Aufgabe in der Hauptstadt äußerte, spricht der Ex-Nationalspieler jetzt über den Fußball in der Corona-Krise und die in der Kritik stehende Weltmeisterschaft am Jahresende in Katar.

Er wird durch Corona gesunden, um im Bild zu bleiben. Im Sommer hatten viele die Hoffnung, dass es vorbei ist. Die Pandemie hat einen großen Impact. In England gibt es die von Investoren geführten Klubs, das ist ein anderes Thema. Aber Barcelona ist ein dramatisches Beispiel. Real Madrid versucht nur noch, ablösefreie Spieler zu holen. Jeder kämpft auf seine Art und Weise. Es wird immer noch große Transfers geben, weil es immer noch Menschen mit sehr viel Geld gibt. Aber in Deutschland werden wir sehr sorgfältig damit umgehen und eher runterfahren. Eines darf man dabei auch nicht vergessen: Durch den neuen Fernsehvertrag gibt es weniger Geld als zuvor. Wir müssen uns anpassen.

Sie werden noch da sein – aber in welcher Liga und Form? Umso länger alles dauert, umso entscheidender ist die Frage, wie man Eigenkapital bekommt. Wir sind sehr dankbar, dass wir welches haben, aber es schmilzt schnell zusammen. Das Ziel aktuell ist, am Ende der Pandemie gesund rauszukommen als Verein und nicht alle Reserven verbrannt zu haben. Das gute Zusammenspiel des Wirtschaftlichen mit dem Sportlichen ist noch mal viel wichtiger geworden.

Das ist für mich alles Symbolpolitik. Spieler werden herausgepickt nach dem Motto: Da muss es doch eine Impfpflicht geben. Mal ganz ehrlich: Meine Tochter arbeitet in der Pflege. Die hat einen Hals, wenn sie weiß, dass Kollegen sich nicht impfen lassen. Sie arbeitet mit Menschen zusammen, die vulnerabel sind. Das sind doch die Themen, die wirklich wichtig sind in der Gesellschaft und nicht, ob Joshua Kimmich geimpft ist oder nicht.

Im Winter 2022 findet die WM in Katar statt. Das Land steht wegen der Menschenrechtsverletzungen stark in der Kritik. Welche Gefühle haben Sie, wenn Sie an das Turnier denken?

Erinnern Sie sich an den Confed-Cup 2013 in Brasilien? Da gab es riesige Unruhen und Korruptionsvorwürfe in Brasilien. Ein Jahr später sind wir da Weltmeister geworden und alle fanden es super und es hat keinen mehr interessiert. Jetzt kommt also Katar – aber wer sind wir denn als Deutschland? Wir können darauf aufmerksam machen auf politischer Ebene. Das finde ich gut, aber die Spieler selbst wollen ihrem Sport nachgehen und haben auf diese Themen auch gar keinen Einfluss. Deswegen: Lasst sie Sport machen. Man muss die Verbände hinterfragen, warum sie die Entscheidung treffen, dahin zu gehen. Die müssen sich positionieren, nicht die Spieler. Generell finde ich: Wir haben doch nicht das Recht als Deutsche, immer über alles zu urteilen, sondern sollten erstmal bei uns schauen, ob wir alles richtig machen.