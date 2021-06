Fredi Bobic mit harter Löw-Kritik: Diesen Vorwurf muss sich der Bundestrainer gefallen lassen

Joachim Löw zeigte sich schmallippig. Als der scheidende Bundestrainer nach dem deutschen Achtelfinal-Aus bei der Europameisterschaft danach gefragt würde, ob er einige Entscheidungen aus gegenwärtiger Perspektive anders treffen würde, hielt sich Löw am ARD-Mikrofon in Allgemeinplätzen. "Jeder macht Fehler", meinte der 61-Jährige lediglich und betonte, dass es seiner Ansicht nach keinen Sinn mache, die eine oder andere Entscheidung zu sezieren. Seine Kritiker sahen das schon während des Turnierverlaufs anders. Hauptvorwurf: Löw halte zu lange an seinen Plänen fest und reagiere auf sich verändernde Spielsituation zu unflexibel. Anzeige

Der frühere DFB-Kapitän Michael Ballack hatte diesen Mangel bereits nach dem mühevollen 2:2 gegen Ungarn ausgemacht und betonte ihn auch nach der 0:2-Pleite gegen England am Dienstagabend. Unterstützung erhielt er in seiner Einschätzung von Ex-Nationalspieler Fredi Bobic. Der Sport-Geschäftsführer von Hertha BSC wurde nach der EM-Enttäuschung in seiner Funktion als Magenta-Experte deutlich.

Was dem ehemaligen Torjäger besonders missfiel: Die Einwechselung von Jamal Musiala in der zweiten Minute der Nachspielzeit. "Das bringt gar nichts. Keine Ahnung, was das war jetzt. Das ist Alibi. Jetzt zum Schluss noch einen zu bringen und dann Emre Can auch noch zu bringen - du hast fünf Einwechslungen", schimpfte Bobic: "Das ist einer der Vorwürfe, die sich der Bundestrainer auch gefallen lassen muss: Dass er fragwürdig gewechselt hat." Löw erklärte: "Man hat manchmal gemerkt, dass Jamal noch ein bisschen brauchen wird. So weit, wie manche glauben, ist er noch nicht."