Fredi Bobic kontert Rummenigge: Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac "holte Double nicht ohne Matchplan"

Unter Flick ist die Münchner Bilanz unbestritten positiv. In 17 Pflicht-Spielen unter dem 54 Jahre alten Heidelberger stehen 14 Siege zu Buche - und nur zwei Niederlagen. Die gab es Ende November und Anfang Dezember allerdings in Folge: jeweils 1:2 gegen Leverkusen und in Gladbach. Mit einem Schnitt von 2,53 Punkten pro Spiel ist die Bilanz positiver als die von Kovac bei dessen Amtsantritt im Sommer 2018. Der Kroate holte in seinen ersten 17 Spielen nur 2,29 Punkte im Schnitt - vor allem, weil er in seinem ersten Münchner Herbst vier Spiele (drei in der Liga, eins in der Champions League) ohne Sieg erlebte. Nach der Krise im zweiten Herbst war dann Schluss für Kovac in München, sein Assistent Flick übernahm - und führte das Team wieder an die Tabellenspitze.