Frankfurt-Boss Fredi Bobic setzt sich gegen Rassismus ein: "Müssen langsam laut werden"

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat klare Reaktionen auf rassistische Vorfälle im Fußball gefordert und sich für schwere Strafen gegen Täter ausgesprochen. "Wir müssen auch langsam laut werden. Es ist an der Zeit, dass wir das nicht mehr einfach so hinnehmen", betonte der frühere Profi in der TV-Sendung Sky90. Nach rassistischen Beleidigungen gegen Drittliga-Profi Leroy Kwadwo und Jordan Torunarigha von Hertha BSC innerhalb weniger Wochen sowie dem Anschlag eines Rechtsextremisten in Hanau am vergangenen Mittwoch war das Thema Rassismus auch im Fußball wieder stärker thematisiert worden.

"Wenn sich jemand, wie zuletzt beim Spiel in Münster, verfehlt, dann muss man mit dem Finger auf den zeigen", forderte Bobic und lobte die Fans des Drittligisten Preußen Münster, die auf die Beleidigungen gegen Kwadwo von Gegner Würzburger Kickers mit "Nazis Raus"-Rufen reagierten und bei der Festnahme des Täters halfen: "Das haben die Zuschauer in Münster genau richtig gemacht. Derjenige muss dann raus. Und zwar lebenslang. Sonst gewinnen die. Ich will solche Leute in keinem Stadion mehr sehen."

Bobic über "Nazis raus"-Rufe: "Ein starkes Signal"

Auch in Frankfurt kam es am Donnerstag zu einem Vorfall, als vor dem Europa-League-Spiel gegen Red Bull Salzburg bei einer Schweigeminute für die Opfer des rassistisch motivierten Anschlags in Hanau Störer für Unruhe sorgten. Die Fans in der Commerzbank-Arena reagierten lautstark unter anderem mit "Nazis raus"-Rufen. "Das war ein sehr starkes Signal, dass die Masse die einzelnen Unruhestifter zur Vernunft gebracht hat", lobte Bobic und erklärte: "Wir wissen nicht, wer während der Schweigeminute dazwischengerufen hat. Viele haben gemeint, es würde aus dem Salzburger Block kommen. Das kann ich nicht bestätigen und glaub es auch nicht. Das Schöne war, dass das ganze Stadion gegen die Unruhestifter aufgestanden ist."

