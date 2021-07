Trendsportarten: Wie Freestyle-Fahrerin Lara Lessmann und Co. das Olympia-Image aufpolieren sollen

Es geht über Wände und Rampen, eine wilde Fahrt mit Drehungen, meterhohen Salti und spektakulären Flips. 13 Jahre, nachdem BMX-Rennsport sein Debüt bei den Spielen in Peking feierte, nimmt die Offroad-Radsport-Szene jetzt ihren auffälligeren Bruder, BMX-Freestyle, in den olympischen Kreis auf. Anzeige

Und das im Ariake Urban Sports Park direkt an Tokios Waterfront. Da, wo schon die junge – viele sagen zu junge – Skateboardfamilie bei ihrer Olympiapremiere faszinierte. Kein Zufall. Denn zwei der frischen Neulinge, Klettern und 3x3-Basketball, sind mit ihren Stahlrohrtribünen gleich nebenan. Auch ein Fanpark, der jetzt ohne Fans in all seiner Pracht auf das Ende der Geisterspiele wartet.

Frischzellenkur dank Klettern, 3x3-Basketball, Freestyle und Co.?

Nun BMX Freestyle also. Noch so eine hippe Sportart, mit der die Herren der Ringe dem angestaubten Olympia-Image eine jugendliche Frischzellenkur verpassen. BMX, das steht für Bicycle Motocross und hat seinen Ursprung in den USA. Bob Haro, heute 68, ist dabei so eine Art „Godfather“ der Szene, setzte in seinen Sturm- und Drangzeiten sogar im Steven-Spielberg-Film „E.T. – Der Außerirdische“ von 1982 seine Stunts.

Wie so viele Trendsportarten ist Freestyle mehr als nur ein Zeitvertreib Gras rauchender Fußgängerzonenschrecks, war längst fester Bestandteil der „X-Games“, ehe der Radweltverband den Stil für sich entdeckt und vor vier Jahren die ersten Weltmeisterschaften organisiert hat. Und jetzt kommt Olympia um die Ecke – mit einer Deutschen. Lara Lessmann, 21, gebürtig in Flensburg, jetzt in Berlin zu Hause. In Tokio will sie sich am Sonntag ihren Traum von einer Medaille erfüllen.

Lessmann: Freestyle "kommt eher von der Straße"

„Wir sind eine Sportart, die eher von der Straße kommt“, sagt Lessmann, „das Besondere ist, dass wir eine Familie sind. Man trainiert gemeinsam, egal, ob Mann oder Frau, man kann immer wieder neue Tricks ausprobieren, sich gegenseitig etwas beibringen.“ Mit der Vereinnahmung ins olympische Programm befürchteten viele Freestyler, dass ihr Sport seine Seele verliert. Denn Freestyle steht für Rebellion und Freiheit. Passt das zu Olympia? Für Lessmann schon. „Das ist kein Schock für mich, dass wir jetzt olympisch sind, eher Motivation. Es war immer mein Traum, bei Olympia dabei zu sein, aber da meine Sportart es nicht war, hat es mich weniger interessiert.“ Jetzt freue sie sich umso mehr, „dass sie präsentieren kann, was BMX überhaupt ist“ und damit in die Geschichte eingeht. Sie hofft auch auf einen Schub für die Szene, „dass sich viele Städte ein Beispiel nehmen, Skateparks bauen und den Nachwuchs fördern“.

In zwei Läufen à 60 Sekunden müssen die olympischen Kampfrichter im Gesamtpaket von Schwierigkeitsgrad, Originalität, Ausführung, Höhe und Kreativität überzeugt werden. Der bessere Lauf wird gewertet. Neun Frauen sind am Samstag in einer Art Vorlauf und dann im Finale am Sonntag am Start. Spektakuläre Tricks, darauf kommt es an. Auf Sprünge, wie die des Australiers Logan Martin. Sein der Schwerkraft trotzender Frontflip, bei dem er sich vom Rad kurz trennt, ist furchterregend.