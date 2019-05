Freibier gegen Freiburg: Gibt's bei Hannover 96 heute was zu feiern?

Gibt es heute was zu feiern in Hannover? 96 ist Letzter der Bundesliga, die Chance auf Rettung minimal. 38 .000 Zuschauer werden erwartet zum Heimspiel, das letzte der Saison sollte turnusmäßig ausverkauft sein. Aber was läuft schon normal in dieser 96-Saison?

Zumindest läuft’s heute gegen Freiburg mit den Getränken. Die Zeitarbeitsfirma ZAG spendiert nach Abpfiff an den Kiosken der Nordkurve mindestens 5.000 Liter Freibier. 96 versuchte bereits, mit Ticketaktionen das Stadion voller zu bekommen. Je näher der Anstoß um 15.30 Uhr rückt, desto mehr 96-Fans finden sich, die an ein Rettungswunder in Hannover glauben, glauben wollen.